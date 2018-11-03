Порошенко предложил Турции войти в состав будущей миротворческой миссии ООН на Донбассе

Президент Украины призвал Эрдогана активизировать диалог по поддержке решения размещения миротворческой миссии ООН на востоке страны.

Президент Петр Порошенко предложил Турции принять участие в составе будущей миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции по итогам Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией в Стамбуле.

«Я предложил президенту (Турции) активизировать наш диалог в том числе и по поддержке решения о размещении миротворцев в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН», - заявил он.

«Мы доверяем Турции и будем счастливы, если бы Турция приняла участие в установлении мира на Донбассе посредством размещения своей миротворческой миссии (имеются в виду воинские контингенты - УНИАН) в составе ООН (на территории оккупированного Донбасса - УНИАН)», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, США, Германия и Франция уже давно подготовили совместный проект резолюции Совета безопасности ООН о размещении миротворческих сил на Донбассе. По его словам, страны вынесут на рассмотрение Совбеза эту резолюцию.

«Когда мы это будем делать? Это будет именно резолюция от всех нас. Для этого нужно дальше давить на Россию, так как сейчас она пытается отбиваться руками и ногами от любой настоящей миротворческой операции», - подчеркнул Климкин.