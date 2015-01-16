Береза назвал проект закона о снятии неприкосновенности с нардепов "верхом лицемерия" и "разводом"

Такое мнение выразил член парламента Борислав Береза в Facebook.

Он считает, что принятие законопроекта будет смоделировано таким образом, чтобы он не прошел второе слушание.

"Согласно процедуре должно быть два слушания. На первом голоса наберут. А вот затем мы увидим альтернативный законопроект. И голоса типа разделялся. И каждый депутат будет уверять своего избирателя, что он голосовал же, но он не виноват в том, что закон не набрал голосов. А за изменения в конституцию необходимо 300 голосов", - написал Береза.

Читайте такжеПорошенко подготовил законопроект об отмене депутатской неприкосновенностиТакже он считает, что сам проект является "верхом лицемерия", потому что не предлагает снять неприкосновенность с президента.

"Верх лицемерия - это предложить снять неприкосновенность со всех кроме президента. А Майдан расстреливал президент Янукович или парламент? А власть узурпировал президент Янукович или парламент? Так почему же эта должность остаётся неприкосновенной?", - написал депутат.

"Но самое противное, что коллеги по парламенту улыбаются по этому поводу. Они понимают, как "разведут" народ", - добавил он.

Напомним, депутаты включили законопроект об отмене неприкосновенности в повестку дня, однако позже отказались работать сверхурочно и председатель Рады Владимир Гройсман закрыл заседание.