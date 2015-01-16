Депутаты отказались работать, Гройсман закрыл заседание

Как передает корреспондент УНИАН, “за” соответствующее предложение проголосовали только 152 (при необходимых 226 - УНИАН) из 258 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Тогда спикер Рады Владимир Гройсман продолжил заседание до 14.25, т.е. на 15 минут.

Читайте такжеРада включила в повестку дня снятия неприкосновенности с депутатов и судейВ соответствии с Регламентом ВР, спикер имеет право продлить заседание на 15 минут только в рамках утреннего заседания, то есть до 14.00, а Гройсман в 14.10 продолжил заседание на 15 минут.

Как известно, каждую пятницу, согласно Регламенту, парламент работает только на утреннем заседании, то есть с 10.00 до 14.00.

После этого спикер закрыл сегодняшнее заседание парламента.