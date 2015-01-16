Рада включила в повестку дня снятие неприкосновенности с депутатов и судей

Как передает корреспондент УНИАН, за это проголосовали 297 народных депутатов из 322, зарегистрированных в сессионном зале.

От фракций “Блок Петра Порошенко” “за” проголосовали 120 депутатов, от “Народного фронта” - 72, от “Оппозиционного блока” - 17, внефракционные - 17, от “Взаимопомощи” - 24, от Радикальной партии - 17, от группы “Воля народа” - 8, от “Батькивщины” - 14, от группы “Экономическое развитие” - 8.

В то же время ни от одной политической силы никто не проголосовал “против”, ни один депутат не воздержался от голосования. 25 депутатов не голосовали.

Читайте такжеПорошенко подготовил законопроект об отмене депутатской неприкосновенностиПосле голосования председатель ВР Владимир Гройсман призвал депутатов, если кто-то из них по какой-то причине не проголосовал за этот вопрос, то они должны написать официальное заявление о зачислении их голоса. В то же время он добавил, что будут обнародованы фамилии тех, кто не голосовал.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 января, в Верховной Раде был зарегистрирован президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей (№1776).