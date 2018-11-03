"Политический заказ" - в РПЦ отреагировали на соглашение Порошенко с патриархом Варфоломеем

В Русской православной церкви считают, что подписание соглашения о сотрудничестве между президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем – «политический шаг» и лежит «вне канонического поля».

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Об этом в субботу, 3 ноября, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион, сообщают российские СМИ. «Последние шаги и решения патриарха Варфоломея, включая подписание сегодняшнего соглашения, лежат вне канонического поля, а находятся исключительно в политической плоскости. Выполняя заказ из-за океана, направленный на ослабление и расчленение единой Русской церкви, патриарх Варфоломей спешит выполнить этот заказ, пока не изменилась политическая конъюнктура и пока у власти в Украине находится нынешний президент», - сказал он.

По его словам, патриарх Константинопольский Варфоломей «противопоставил себя каноническому мировому православию и уже не может претендовать на роль вселенского координатора для других православных церквей».

«Если ранее с согласия поместных церквей Константинопольский патриархат выступал для них в качестве координирующего центра, то теперь такого центра больше не существует: Константинопольский патриархат добровольно самоупразднился в качестве такового», - заявил митрополит.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 3 ноября, Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Справка УНИАН. 22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении православной церкви в Украине автокефалии.

27 июля было обнародовано послание патриарха Варфоломея, в котором он отметил, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

11 октября по результатам заседания синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.