Киевский патриархат хочет, чтобы УПЦ МП сменила название на РПЦ

Он отметил, что в документе прописано, какие есть признаки того, что организация является частью другого религиозного центра.

Архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что Верховная Рада должна принять закон, по которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна изменить официальное название на Русская православная церковь.

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Об этом он сказал во время пресс-конференции отвечая на вопрос относительно юридических нюансов с последующим названием, поскольку юридически Украинская православная церковь закреплена за Московским патриархатом, передает Украинская правда. По его словам, после предоставления томоса, поместная церковь официально будет иметь название Украинская православная церковь и это не желание УПЦ КП или УАПЦ, а является решением, которое было обсуждено и принято с представителями Вселенского патриархата.

При этом он уточнил, что православные церкви в официальных названиях могут указывать дополнительные названия, такие как Киевский патриархат, автокефальная церковь и т.п.

"Что касается церкви Московского патриархата, которая использует название Украинская православная церковь, то в Верховной раде уже второй год находится на рассмотрении законопроект №5309, который обязывает религиозные организации, центр которых находится в стране-агрессоре, в своем полном официальном названии отображать название той религиозной организации, частью которой они являются", - сказал Зоря.

Он отметил, что в документе прописано, какие есть признаки того, что организация является частью другого религиозного центра.

В частности, эта связь, прописана в уставах обоих религиозных организаций, распорядительные функции, которых являются обязательными к выполнению, что представители Украины имеют право участия в определенной деятельности русской православной церкви, имеют решающий голос в вопросах и прочее.

"Москва беспокоится за этот закон и поэтому в декабре прошлого года архиерейский собор РПЦ принял постановление об изменениях к уставу русской церкви, где вписал, что центр УПЦ МП находится в Киеве", - сказал представитель УПЦ КП. "Они думают, что если написали в уставе, что центр находится в Киеве, то украинцы поверят, что это не русская церковь", - добавил он.

Зоря отметил, что несмотря на это в уставе написано, что УПЦ МП входит в РПЦ, решения ее соборов являются обязательными для выполнения в Украине, Онуфрий принимает участие в заседании Синода.

"То, есть центр в России? Есть! и когда они говорят, что только молятся за патриарха, а отношение к русской церкви не имеют, то это не правда. Украинцы должны выбирать церковь, зная всю правду", - сказал он.

Зоря отметил, что УПЦ КП просит Верховную Раду принять этот закон, чтобы УПЦ МП называлась Российская православная церковь.

Он добавил, что смена названия, не будет означать каких-то гонений, притеснений или ограничений, как об этом рассказывает российская пропаганда.

Представитель Киевского патриархата отметил, что "вывеска УПЦ" не должна обманывать.

Или им стыдно называться русским? Если не стыдно, то пусть называются русской церковью, если же хотят быть украинской, то пусть будут украинской по сути", - заявил Зоря.

Как сообщал УНИАН, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви. Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

В Русской православной церкви пообещали жесткий ответ на действия Константинополя в отношении Украины.