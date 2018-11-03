Варфоломей самолично вручит томос об автокефалии избранному на соборе предстоятелю украинской церкви

Также указано, что Вселенский патриархат будет содействовать подготовке и проведению собора, на котором будет избран единый предстоятель и будет вручено томос об автокефалии.

Вселенский патриарх Варфоломей самолично вручит томос об автокефалии избранному на объединительном соборе предстоятелю Украинской православной церкви.

Об этом говорится в соглашении «О сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Константинопольским Патриархатом», которое сегодня в Стамбуле подписали президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Это Соглашение о сотрудничестве в создании независимой православной Церкви в Украине. Вселенский Патриарх предоставляет Томос, признавая независимость украинской Церкви, и вручает его избранному на Соборе Предстоятелю», - говорится в сообщении.

Также в соглашении указано, что в столице будет зарегистрировано миссию Вселенского патриархата, которая фактически будет посольством, его представительством в Киеве и способствовать связям независимой украинской церкви со вселенским православием.

«Это и есть Ставропигия (Представительство), открытие которой предусмотрено тем же решением Синода Вселенского Патриархата» - разъяснили в пресс-службе.

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Отмечается, что Ставропигия никоим образом не ограничивает прав поместной православной церкви в Украине, ее независимости – она будет иметь равные права с другими поместными православными церквами.

Также указано, что Вселенский патриархат будет содействовать подготовке и проведению собора, на котором будет избран единый предстоятель и будет вручено томос об автокефалии.

Кроме того, отмечается, что глава Украинского государства назвал сегодняшний день «историческим» для создания независимой украинской автокефальной православной церкви.

«Сегодня исторический день. Исторический день, которому было положено начало с первых дней восстановления независимости Украины, когда украинцы стремились и молились, чтобы Господь послал им независимую автокефальную единую поместную украинскую православную Церковь», - заявил президент.

«Призываю украинцев молиться - за мир, за единство украинской Церкви. Молиться о том, чтобы Господь не допустил провокаций, которых так жаждут наши враги, чтобы Господь не допустил крови. И мы будем делать все возможное для того, чтобы как можно быстрее смогли завершить процедуру предоставления томоса Украинской церкви его Всесвятейшеством патриархом Варфоломеем», - также сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 ноября, Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Справка УНИАН. 22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении православной церкви в Украине автокефалии.

27 июля было обнародовано послание патриарха Варфоломея, в котором он отметил, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

11 октября по результатам заседания синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.