В этот день год назад ВР приняла диктаторские законы «16 января», подлившие масла в огонь революции (фото)

Пакет из 11 законов и одного постановления, который разработали депутаты от ПР Владимир Олейник и Вадим Колесниченко, парламент принял силами регионалов и коммунистов без обсуждения, путем простого поднятия рук.

Подсчет голосов «за» проводился практически мгновенно – соавтор «Законов о диктатуре» Владимир Олейник только успевал называть цифру 235. Ироничное отношение к подсчету более 200 поднятых рук за несколько секунд дало еще одно название законам – их начали называть «законами два-три-пять». Правящая на то время партия называла их полностью легитимными.

Позже, когда у Олейника на телевидении спросили, как именно он считал голоса, регионал ответил, что даже не считал, а составлял всего два числа – 203 и 32. 203 регионала и 32 коммуниста, которые якобы присутствовали в зале и поддержали пакет законов.

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Наибольшую волну возмущения вызвали запрет на движение более 5 машин машин в колонне, без согласования с ГАИ, на участие в демонстрациях с использованием средств, затрудняющих идентификацию личности (от повязок на лицо, до касок), введение уголовной ответственности за клевету и новый для Украины термин «экстремистская деятельность».

Таким образом, все, кто находился в здании КГГА в то время, могли попасть за решетку на 5 лет (за блокирование административных зданий), а все, кто закрывал лицо, например, шарфом на Майдане, могли сесть на 15 суток (нарушение правил проведения митингов). Журналистам же грозило ограничение свободы до 2-х лет (уголовная ответственность за клевету).

Протест украинцев принимал формы от самых мягких, таких, как «шуточные» митинги с кастрюлями на головах, надписи на машинах «не едь за мной, я пятый» и создание фотожаб в соцсетях, до наиболее жестоких – как стычки протестующих с милицией на Грушевского.

Столкновения под стадионом им. Лобановского стартовали на Крещение – в воскресенье, 19 января, после традиционного восьмого по счету Народного вече. Днем около полутысячи демонстрантов с требованием отмены «диктаторских законов» подошли к кордону силовиков, которые перекрывали путь к правительственному кварталу. Митингующие хотели прорваться к зданию парламента, однако оцепление «Беркута» и ВВ уже около месяца перекрывало подход к Раде и Кабмину.

Уже ближе к вечеру митингующие начали раскачивать милицейские автобусы – в ответ силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а позже – водомет при почти 20-градусном морозе.

В сети появились кадры с митингующим, которому оторвало руку

Людей жесткий ответ только больше разъярил. Столкновения продолжались более суток, а их результатом было около двух сотен раненых. Дальше был День соборности, который запомнили, как дату начала массовых убийств в Киеве.