В сети появились кадры с митингующим, которому оторвало руку
01:33, 20 января 2014Политика
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В интернете появилось видео с парнем, которому во время масштабных столкновений в центре Киева, гранатой оторвало руку.
Как стало известно, парень, увидев гранату, которая упала в толпу людей, попытался выбросить ее.
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Но, после того, как он поднял ее, она взорвалась у него в руках, сообщает ТСН.
Медики срочно госпитализировали пострадавшего. Сообщается, что ему оторвало часть левой руки по локоть.
УНИАН предупреждает, видео содержит шокирующие кадры. Людям с некрепкой психикой лучше воздержаться от просмотра.
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