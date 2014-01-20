В сети появились кадры с митингующим, которому оторвало руку

Как стало известно, парень, увидев гранату, которая упала в толпу людей, попытался выбросить ее.

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Но, после того, как он поднял ее, она взорвалась у него в руках, сообщает ТСН.

Медики срочно госпитализировали пострадавшего. Сообщается, что ему оторвало часть левой руки по локоть.

УНИАН предупреждает, видео содержит шокирующие кадры. Людям с некрепкой психикой лучше воздержаться от просмотра.