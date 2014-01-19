Милиция применила против митингующих водомет

Как передает корреспондент УНИАН, струю воды они направили поверх голов людей, а не непосредственно на них, потому что направить струю прямо в толпу не дают возможности милицейские автобусы, которыми перекрыта улица.

Кроме того, милиция непрерывно обстреливает митингующих газовыми гранатами.

На площади перед стадионом «Динамо» им. В.Лобановского газовый запах слышен в радиусе 100 метров от места столкновений.