Журналисты требуют от Януковича ветировать закон "Колесниченко-Олейника"

Об этом сообщает Украинская правда.

Соответствующее обращение уже подписали Независимый медиа-профсоюз, Национальный союз журналистов и Комиссия по журналистской этике.

Как говорится в заявлении, "указанным законом де-факто вводится цензура".

В частности, закон Колесниченко-Олийныка предусматривает уголовную ответственность за клевету и за "экстремистскую" деятельность в широком понимании этого слова, за сбор информации о работниках правоохранительных органов.

Это "позволит правоохранителям запугивать и репрессировать "неудобных" журналистов и блогеров", - говорится в заявлении.

Также закон обязывает провайдеров по указанию государственного органа отключать "экстремистские" сайты и новостные блоги, не зарегистрированные как информационные агентства.

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Медийщиков возмутило, что закон был принят "с существенными нарушениями регламента и без консультаций с общественностью, журналистами и владельцами СМИ", хотя регуляторные нормы этого акта существенно повлияют на информационное пространство в Украине.

"Мы видим, что этим законом журналистов де-факто подчиняют правоохранительным органам под угрозой уголовного преследования. Такая государственная политика введения цензуры неизбежно приведет к искажению представления информационной картины", - говорится в обращении.

"Этим законом фактически ликвидируются конституционные гарантии свободы слова, предусмотренные статьей 34 Конституции Украины", - уверяют журналисты.

Журналисты заявили, что "в случае, если Виктор Янукович не ветирует этот закон, персонально он будет нести ответственность за репрессии против журналистов, которые будут осуществляться на основании этого закона".

Напомним, принятый сегодня ВР Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и процессуальные законы о дополнительных мерах защиты безопасности граждан» направлен на подпись Президенту Украины Виктору Януковичу.