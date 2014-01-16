Рада запретила ездить автоколоннами и ходить на митинг в маске или шлеме

Верховная Рада вместе с другими законами поддержала усиление защиты судей и работников правоохранительных органов, а также более жесткие ограничения на проведение массовых акций.

За принятие соответствующего законопроекта (№ 3879 ) "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и процессуальных законов о дополнительных мерах защиты безопасности граждан" поднятием руками проголосовали 235 депутатов.

Об этом пишет Українська Правда.

В пояснительной записке необходимость принятия этого закона обоснована "существенным обострением политически-социального кризиса".

"Нередки стали случаи массовых беспорядков, вмешательства в работу государственных и правоохранительных органов, происходят захваты зданий государственной и коммунальной собственности, получили широкое распространение проявления вандализма и экстремизма, значительно увеличилось количество хулиганских действий", - говорится в ней.

Теперь движение в автоколоннах с более чем 5 авто без согласования с МВД наказываются штрафом от сорока до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права управления транспортными средствами на 1-2 года с изъятием транспортного средства.

Кроме того, участие в массовых акциях "в маске, шлеме или с использованием других средств или способов маскировки" влечет наложение штрафа или админарестом. Установление во время акций "малых архитектурных форм" без разрешения МВД будет караться похожим образом.

Клевета, которую распространяют в Интернете, "наказывается штрафом от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до одного года".

За блокирование зданий или сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти и объединений граждан, могут наказывать тюрьмой сроком до пяти лет.

За незаконный сбор, хранение или распространение конфиденциальной информации о судье, его близких родственниках или членах семьи, а также оскорбление или оказание давления на судью теперь можно получить штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов или два года тюрьмы.

Максимальная санкция за аналогичные действия в отношении работника правоохранительного органа и его родственников и семьи - арест на срок до шести месяцев.

Также Рада приняла законы "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за совершение административных правонарушений во время проведения футбольных матчей" (№ 3837) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за совершение административных правонарушений для обеспечения безопасности дорожного движения, зарегистрированных в автоматическом режиме (№ 3855)".