Около 500 активистов подошли к кордону милиции на Грушевского, протестующие забираются на грузовики (фото)

Около 500 активистов - преимущественно молодых людей - подошли к милицейскому кордону, который перегораживает въезд на улицу Грушевского, к зданиям правительства и парламента, со стороны Европейской площади.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков из них одеты в оранжевые каски и имеют при себе противогазы.

Кое-кто из активистов залез на грузовики, которыми перекрыты подступы к правительственному зданию. С противоположной стороны выстроились бойцы внутренних войск МВД Украины.

Сейчас каких-то активных действий с обеих сторон нет. На углу Институтской и Парковой аллеи активисты начали расталкивать милицейские автобусы, которыми перегорожена проезжая часть, ведущая к зданиям правительства и ВР.

При этом молодые люди, собравшиеся возле милицейского кордона, выкрикивают «Банду прочь!». С противоположной стороны границы подтянулись автобусы с правоохранителями, но в ответ милиция никаких действий пока еще не применяет.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на протяжении более месяца ограничен доступ граждан в правительственный квартал. В частности, перекрыта грузовиками и автобусами улица Грушевского и улица Институтская.

Напомним, сегодня на Майдане Незалежности началось восьмое Народное вече.