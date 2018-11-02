В выборах на Донбассе должны участвовать внутренние переселенцы – Меркель

После прекращения огня на Донбассе должны быть организованы свободные и справедливые выборы, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

В выборах на Донбассе должны принять участие внутренние переселенцы, которые выехали с временно оккупированных территорий, считает канцлер Германии Ангела Меркель.

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Об этом она заявила 1 ноября в Киеве на встрече со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, передает "Прямий".

Она отметила, что согласно Минским договоренностям, на Донбассе в первую очередь нужно достичь прекращения огня.

"Затем нужно подготовить свободные, справедливые выборы при участии наблюдателей ОБСЕ. Все партии должны участвовать, а также у внутренних переселенцев должна быть возможность участвовать в этих выборах", – сказала канцлер. Она отметила, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить доступ ко всему региону, но сейчас с этим есть "большие проблемы". "На 11 ноября там (на временно оккупированных территориях Донбасса) какие-то "выборы" запланировали, но их нельзя признавать. Согласно Минским договоренностям, мы разработали план. Он сложный, но пока я другого не вижу. Его цель – чтобы Украина получила доступ ко всей территории до границы с Россией", – заявила политик.

Как сообщал УНИАН, 30 октября 2018 года перед заседанием Совбеза восемь стран – членов Европейского союза в ООН призвали Россию остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированной части Донбасса. В этот же день заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло подчеркнула, что "выборы" в ОРДЛО нарушают Минские договоренности.