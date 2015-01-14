Могерини связала успех внешней политики ЕС с решением конфликта на Донбассе

Об этом заявила верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в Европейском парламенте.

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"Убеждена, что не только (урегулирование) конфликта в Украине, но и поддержка Украины, которую мы должны выстроить, поддержка в проведении реформ в Украине и их успешная реализация будут важной частью успеха или провала нашей внешней политики и политики безопасности", - сказала Федерика Могерини.

Верховный представитель также считает, что саммит Восточного партнерства, который состоится в мае в Риге, "будет одним из важных элементов для определения отношений ЕС с восточными партнерами".

Кроме того, она сообщила, что в настоящее время продолжается пересмотр Европейской политики соседства.