Могерини: Украина для ЕС имеет приоритетное значение



Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сегодня в Киеве сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

Она напомнила, что это ее первый визит в Украину в качестве Верховного представителя ЕС и в связи с этим она поблагодарила Порошенко за его приглашение посетить Украину.

«Я очень высоко ценю вашу энергию и усилия, которые вы прилагаете во имя вашей страны, а также за ваши усилия по развитию отношений с ЕС. ЕС уделяет приоритетное внимание Украине. Нам очень важно, что происходит в Украине. И мы знаем, что для нас очень важно поддерживать то, что вы делаете как президент, а также личность», - сказала Могерини.

В этой связи она отметила, что очень важно начать внедрение необходимых реформ.

Читайте такжеМогерини: украинская власть должна обеспечить нормальную жизнь для всех граждан

По ее словам, программа Кабинета министров Украины является очень амбициозной и не простой. В частности, она отметила, что многие европейские страны ранее имели схожие проблемы и вызовы, но им удавалось дать на них достойный ответ.

Могерини напомнила, что вчера, 15 декабря, состоялось инаугурации заседание Совета ассоциации. В этой связи она отметила, что ЕС и Украина имеют соответствующие инструменты и программу для того, чтобы реализовать реформы, чтобы они были ощутимыми.