Россия уже верит во вступление Украины в НАТО и это "жирный плюс" – аналитик

Россия начала уже серьезно рассматривать вероятность вступления Украины в НАТО.

Россия очень боится и воспринимает как угрозу членство Украины в НАТО.

Читайте такжеИмперские амбиции Москвы являются очевидными для каждого - президент Польши

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач.

"Очень хорошо, что в России Андрей Келин говорит о вероятности членства Украины в НАТО. Это означает, что они начали уже серьезно это рассматривать. Пока что, это сказано так сказать, в страх. Это не сейчас, но гипотетически в какой-то среднесрочной перспективе. Они уже верят в эту возможность, а это жирный плюс нам. Второй момент - на периметре Украины они собираются, с его слов, строить в таком случае крепкие оборонительные эшелоны. А это огромный плюс, поскольку сейчас там есть наступательные эшелоны. Конечно это риторика была лукавая, но если они это сделают, то это еще один жирный плюс нам. И третий момент. Они этого очень боятся и воспринимают это как угрозу. Поэтому членство Украины в НАТО нужно сделать. То, чего они боятся любой ценой нужно сделать", - сказал Горбач.