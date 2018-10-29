Россия грозит построить "оборонительные эшелоны", если Украина вступит в НАТО

Там признали, что вступление Украины в НАТО станет для РФ колоссальной военной и экономической проблемой.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что вступление Украины и Грузии в НАТО возможно и это станет колоссальной экономической проблемой для России.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

В частности, он заявил, что первой волной расширения НАТО были сформулированы ключевые принципы и требования для новых членов и среди них есть пункт о необходимости урегулировать территориальные споры и конфликты.

«В нынешней ситуации ни одна ни другая страна (Украина и Грузия – УНИАН) никак не соответствуют этим принципам, но отношение к этим принципам меняется. Мы это видим на примере последних расширений, особенно в Черногории. Больше делается в угоду политической целесообразности западных стран», - сказал Келин.

«К этим принципам начали подходить очень гибко. Что будет, если Украина и Грузия вступят в НАТО? Для нас это будет колоссальная военная и экономическая проблема», - подчеркнул он.

По его словам, российской стороне придется «выстраивать оборонительный пояс вблизи нашей третьей столицы - Сочи», что потребует трат «колоссальных ресурсов, что предотвратить возможные действия со стороны вероятного противника». При таком сценарии Россия также будет вынуждена «выстраивать на границе с Украиной оборонительные эшелоны», добавил он.

«У нас протяжённость украинской границы колоссальна – она совершенно не оборудована и нам прийдеться выстраивать там оборонительные эшелоны… в отношении Украины», - сказал Келин.

По ее словам, сейчас ситуация «не диктует, что это может случиться в ближайшее время, но если отношения будут запущены и если наши западные, уже партнерами не назовешь, пойдут по пути нагнетания дальнейшей конфронтации – это может произойти и нам прийдеться к этому очень серьезно готовиться», - подчеркнул российский дипломат.