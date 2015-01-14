Нардеп от БПП с трибуны Рады в прямом эфире обругал Путина русским матом

В частности, народный депутат вышел к трибуне и в своем выступлении сосредоточил внимание на том, что в Украине проходит война, а не антитеррористическая операция, что пришло время называть вещи своими именами и прекратить вести разговоры про "мирный план", пишут Вести.

Читайте такжеДещица пытался успокоить протестующих под стенами посольства России

В конце своего выступления парламентарий сказал: "Пришло время сказать с этой трибуны правду… Все мы должны честно признать, что Путин финансирует террористов, которые убивают наших людей. Поэтому нужно честно сказать кто такой Путин! Путин - это х***о".