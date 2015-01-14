На Луганщине на фугасе подорвался грузовик с бойцами АТО, двое тяжело ранены

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

«Вчера (13.01) около 13 часов вблизи с. Теплое Станично-Луганского района на фугасе взорвали грузовик «Урал» украинских силовиков. Двое военных 80-й аэромобильной бригады получили тяжелые ранения, сейчас они находятся в больнице г. Счастье», - говорится в сообщении.

«Фугас был заложен на обочине автодороги между селами Плотина и Теплое, что приблизительно в 7 километрах от линии разграничения огня», - сообщает Москаль.

Читайте такжеБоевики впервые применили огнеметную систему «Буратино» - штаб АТО «Это означает, что разведывательно-диверсионные группы террористов беспрепятственно проникают вглубь контролируемой Украиной территории и закладывают здесь взрывчатку, которой выводят из строя военную технику и калечат наших силовиков», - добавил Москаль.

Также отмечается, что особенно часто диверсионные акты происходят на местности, которая прилегает к автодороге «Бахмутка».