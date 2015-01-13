МИД об обстреле автобуса под Волновахой: "террористы сознательно целились в мирных граждан"

Как отмечается в сообщении, в Заявлении подчеркивается, что «сегодня, 13 января, в результате артиллерийского обстрела пророссийскими террористами в Донецкой области украинского блокпоста вблизи населенного пункта Бугас один из снарядов попал в рейсовый автобус. Погибло 11 мирных граждан, еще 17 получили ранения».

МИД Украины выражает искренние соболезнования родным и близким наших погибших соотечественников и надеется на скорейшее выздоровление раненых.

«Обстрел велся из района г. Докучаевск, который находится под контролем незаконных вооруженных формирований. Все факты указывают на то, что эта ужасная трагедия не была случайностью - в районе блокпоста нет позиций Вооруженных сил Украины, а следовательно террористы сознательно целились в мирных граждан», говорится в Заявлении.

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«Недавний Марш Единства в Париже, как и многочисленные демонстрации по всему миру, четко показали категорическое неприятие свободным демократическим обществом любых попыток запугивания и террора, а также подтвердили высокую ценность каждой человеческой жизни, которая была потеряна в результате преступных действий международных террористов.

В то же время на востоке Украины продолжают открыто действовать террористические группировки, вооружаемые и поддерживаемые Российской Федерацией. От российских пуль и снарядов, которые преступным путем попадают на территорию Украины, продолжают гибнуть не только украинские военные, но и мирные жители.

Лишь со времени подписания Минских договоренностей, которые цинично отказывается выполнять российская сторона и поддерживаемые ею незаконные вооруженные формирования, погибло 118 мирных граждан. Сегодня этот трагический список пополнился еще 11 именами», подчеркивается в Заявлении.

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Поэтому МИД Украины призывает «международное сообщество не позволить превратить невинные жертвы украинских граждан, погибающих от рук и оружия террористов, в простую статистику смертей. Проведенный пророссийскими боевиками ужасный террористический акт, как вся их деятельность, направленная против человечности, должно быть решительно осуждена и наказана».

А также «требует от России немедленно вывести свои подразделения с территории Украины, прекратить поддержку терроризма, услышать призывы мирового сообщества о необходимости полной имплементации Минских договоренностей и возвращение мира на Донбасс», заключено в Заявлении МИД.