Генштаб ВСУ разработал сценарии на случай обострения ситуации на юге

Муженко проработал с командующими сценарий на случай обострения ситуации на юге Украины.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проработал сценарии и вопросы взаимодействия между командующими на случай обострения ситуации на юге страны.

Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко на своей странице в социальной сети Facebook.

«В ходе работы с командующими на юге Украины проработали вопросы моделирования сценариев и взаимодействия на случай обострения ситуации», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 12 октября президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе».

В решении отмечается, что, рассмотрев угрозы национальной безопасности на юге и востоке Украины, в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе, обусловленные агрессивными действиями Российской Федерации, СНБО констатировал наличие условий, которые могут привести к критической дестабилизации экономической и общественно-политической ситуации, морской блокаде побережья Украины.

Кабмину поручено создать межведомственный координационный орган, который должен обобщить правовую позицию государства по вопросу подготовки консолидированной претензии официального Киева к России относительно международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины.