Климкин надеется на объективное заключение Конституционного суда Польши по скандальному закону об Институте нацпамяти

Глава МИД подчеркнул, что от польского закона об Институте нацпамяти не должны страдать украинцы и поляки.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется, что заключение Конституционного суда Польши относительно соответствия Конституции положений закона об Институте национальной памяти в части упоминания об украинских националистах, а также термина "Восточная Малопольша", будет соответствовать дружественным и партнерским отношениям между Украиной и Польшей.

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Об этом Климкин сообщил на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве, которая транслировалась в Facebook на странице Посольства Украины в Польше.

"Конечно, нельзя обойти вопрос того, что Конституционный суд Польши в следующем месяце будет рассматривать изменения в закон об Институте национальной памяти", - заявил Климкин.

"Для нас всех, для всех украинцев важно, чтобы решение, которое будет принято, соответствовало тому истинному смыслу нашей истории, нашей дружбы, нашего партнерства и нашему пониманию, каким образом идти вперед, поскольку сейчас в этом законе только украинцы упоминаются отдельно", - заявил Климкин.

Он считает несправедливой ситуацию относительно украинцев в связи с принятием этого закона.

"От этого не должны страдать ни поляки, ни украинцы. Мы тоже об этом говорили", - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, польский Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом введена уголовная ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В МИД Польши разъяснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные «коллаборационистами нацистского режима», и отметили, что главная цель закона - «борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте», а также борьба с «умалением ответственности настоящих исполнителей преступления».

Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между двумя странами.

Министр иностранных дел Украины отметил, что идея польских парламентариев признать украинскую нацию "преступной", что отражено в законе об Институте национальной памяти, ведет в никуда и провоцирует ответную реакцию.

22 февраля вице-премьер-министр Украины Павел Розенко назвал недопустимой ситуацию, когда украинцев, которые хотят жить в Польше, спрашивают об отношении к проводнику Организации украинских националистов Степану Бандере.

Также он отметил, что возобновление сотрудничества Украины и Польши в осуществлении совместных работ по поиску останков погибших граждан обеих стран зависит от решений Варшавы, в том числе в контексте изменения закона об Институте национальной памяти.

Закон находится на рассмотрении Конституционного суда Польши.