В МИД Польши упрекнули Украину из-за «героизации преступников»

В то же время, в польском МИД отметили, что закон об институте нацпамяти не представляет угрозы украинским гражданам в Польше.

Героизация в Украине людей, которых Польша считает преступниками, продолжает отравлять украинско-польские отношения.

Такое мнение в интервью "Европейской правде" высказал заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий.

По словам дипломата, именно героизация Украиной "преступников" приводит к случаям национальной вражды. В качестве примера он привел историю польской медсестры, которая разорвала документ украинки, увидев, что она прописана на улице Бандеры.

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"Это досадный случай, однако я хотел бы заступиться – мы не знаем о семейной истории этого человека, возможно, ее родственники были убиты последователями Бандеры. Конечно, и украинская девушка ни в чем не виновата – мало кто на какой улице прописан? Но это показывает, что героизация Украиной людей, которых мы считаем преступниками, продолжает отравлять наши отношения", - отметил Цихоцкий.

Вместе с тем он заверил, что Польша не претендует решать, "чьими именами будут названы улицы украинских городов".

Заместитель польского министра также утверждает, что закон об институте нацпамяти (который стал в Украине известным как закон о «запрете бандеризма») не представляет угрозы украинским гражданам в Польше.

"Он направлен только на освещение темных страниц истории УПА. В конце концов, в Украине действует закон о запрете критики героизации УПА. Он пугает поляков, которые ездят в Украину, и ограничивает свободу научных исследований на тему преступных страницы истории УПА", - подытожил дипломат.

Как известно, 4 марта праворадикалы провели во Львове факельное шествие под антипольскими лозунгами, в частности, «Львов – не для польских панов». Участники марша, приуроченного ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича (5 марта), заявили, что хотели показать, что «Львов-бандеровский». Они также критиковали польский закон Об институте национальной памяти, известный также как закон о запрете бандеровской идеологии.

В свою очередь, 19 марта польские националистические организации провели под посольством Украины в Варшаве акцию, на которой сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.