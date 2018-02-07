У Вятровича заявили об опасности пребывания украинских историков в Польше из-за "антибандеровского закона"

В Институте нацпамяти указали, что больше не могут гарантировать украинским исследователям безопасность пребывания на польской территории.

Украинский институт национальной памяти не видит возможностей для продолжения работы Украинско-польского форума историков в предыдущем формате.

Читайте такжеПолитический лагерь в Польше раскололся после одобрения Дудой "антибандеровского закона"Об этом говорится в заявлении Украинского института национальной памяти, опубликованном на официальном сайте организации.

"Украинский институт национальной памяти, который обеспечивал функционирование украинской части Форума, не видит возможностей для его продолжения в предыдущем формате. Мы не можем гарантировать сохранения свободы слова украинским исследователям на польской территории или даже безопасность их пребывания там", - говорится в заявлении.

По мнению института, принятие "антибандеровского закона" сужает пространство для дискуссий и диалога.

"Принятие нового закона об Институте национальной памяти в Польше, предусматривающего, в частности, уголовную ответственность за отрицание «преступлений украинских националистов в 1925-1950 гг.» существенно сужает пространство для дискуссий и диалога", - сообщили в Украинском ИНП.

В то же время в институте предложили продолжить исторические дискуссии на территории Украины.

"Следуя ценностям открытого диалога и свободного доступа к источникам, обращаемся к польским коллегам с предложением о продолжении исторических дискуссий на территории Украины, где отсутствуют какие-либо ограничения или политический диктат относительно оценок прошлого", - сказано в заявлении.

Вместе с тем, в украинском ИНП выразили уверенность, что дискуссии о прошлом должны оставаться прерогативой историков.

"Уверены, что дискуссии о прошлом должны оставаться прерогативой историков, а не политиков. Ведь именно взвешенный профессиональный разговор - а не громкие политические заявления - является одной из основ для взаимопонимания между народами", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что с 2015 года состоялось пять заседаний (дважды в год, поочередно в Украине и Польше) с участием историков обеих стран в рамках Украинско-польского форума историков.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 февраля Президент Польши Дуда подписал закон об Институте национальной памяти, который предусматривает запрет идеологии украинских националистов.

Президент Польши в телеобращении сказал, что этот законодательный акт защитит польскую репутацию на международной арене, но Израиль призвал к внесению поправок, отмечая, что обе страны имеют "общую ответственность" за сохранение памяти о Холокосте.

Соединенные Штаты, близкий союзник Польши по НАТО выразили разочарование решением Дуды.

Польские Сейм и Сенат приняли изменения в закон об Институте национальной памяти, которыми, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В МИД Польши разъяснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные «коллаборационистами нацистского режима».

Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между двумя странами.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что идея польских парламентариев признать украинскую нацию "преступной", что отражено в законе об Институте национальной памяти, ведет в никуда и провоцирует ответную реакцию.

В Госдепартаменте США призвали Польшу пересмотреть закон, поскольку считают, что закон может повлиять на польские стратегические интересы и отношения, в том числе и с Соединенными Штатами и Израилем.

Израиль выступил категорически против польского закона об Институте национальной памяти. В Израиле считают, что ни один закон не изменит исторических фактов.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Дуду ветировать закон.

В ответ на заявление Госдепартамента США в МИД Польши заявили, что закон не касается свободы слова. В МИД Польши отметили, что главная цель закона - «борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте», а также борьба с «преуменьшением ответственности настоящих исполнителей преступления».

6 февраля Верховная Рада приняла заявление, в котором, среди прочего, призвала президента Польши совместно с Сеймом и Сенатом вернуть в украинско-польские отношения взвешенность и доброжелательность.

В Министерстве иностранных дел Израиля надеются, что польские власти внесут изменения в закон об Институте национальной памяти.