ГПУ арестовала более 100 объектов недвижимости в центре Киева по делу судей Высшего хозсуда

Генеральная прокуратура арестовала 110 объектов недвижимости в центре Киева, присвоенных судьями хозяйственных судов Украины на протяжении 2010-2014 годов.

Читайте такжеАктивисты: украинские судьи хранят более 1 миллиарда гривень наличными

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины на странице в Facebook.

Так, следователями управления выявлено 110 объектов недвижимости (квартиры, нежилые помещения и паркоместа), расположенных в жилом комплексе "Новопечерские Липки" в центральном районе города Киева, которые дают основания считать их предметами легализации доходов, полученных преступным путем судьями.

Решением следственного судьи Подольского районного суда Киева от 9 октября на объекты наложен арест в целях обеспечения возможной конфискации, гражданских исков и возмещения причиненных убытков.

В Департаменте специальных расследований ГПУ отмечают, что досудебное расследование в уголовном производстве по фактам совершения ряда преступлений как руководством, так и отдельными судьями хозяйственных судов Украины, продолжаются.

В частности, 2 октября сообщено о подозрении бывшему председателю Высшего хозяйственного суда в создании преступной организации и участии в ней с привлечением отдельных руководителей и судей хозяйственных судов, работников аппарата этих судов, адвокатов, арбитражных управляющих и других лиц.

Подозреваемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 УК Украины, он объявлен в розыск.

Сейчас он скрывается от органа досудебного расследования в одной из стран Евросоюза.

"Однако из-за своеобразной трактовки законодательства судами дважды отменено избрание подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и, как следствие, отказано в избрании такой меры пресечения, что существенно препятствует экстрадиции указанного лица", - утверждают в ГПУ.

К тому же 15 октября задержан один из подозреваемых в непосредственном участии в деятельности указанной преступной организации. Указанное лицо в настоящее время является адвокатом и подозревается в организации и обеспечении легализации вышеуказанных доходов и дальнейшем управлении таким имуществом. Задержанному лицу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 УК Украины, и 18 октября решением следственного судьи избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 4,5 миллиона гривен.