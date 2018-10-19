Мэр Днепра Филатов заявил, что за ним следят и попросил предоставить ему личную охрану

Филатов заявил, что за ним следят. По его мнению, это может быть или провокация со стороны «правоохранителей», или подготовка покушения.

Мэр Днепра Борис Филатов просит министра внутренних дел Арсена Авакова и генерального прокурора Юрия Луценко предоставить ему личную охрану.

Об этом мэр написал на своей странице в Facebook.

По его словам, вчера, 18 октября, возле дома, где он живет, полдня стояли автомобили с киевскими номерами и «ходили непонятные» люди.

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Мэр Днепра сообщил, что ранее на него были совершены сепаратистами три покушения и раздавались личные угрозы со стороны покойного главаря «ДНР» Александра Захарченко.

Филатов отметил, что он «не истерит и не нервничает», но имеет «обостренное чувство опасности».

«У меня есть только две версии слежки: либо это провокация со стороны «правоохранителей», либо подготовка покушения», - написал мэр Днепра.