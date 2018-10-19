Мэр Днепра Филатов заявил, что за ним следят и попросил предоставить ему личную охрану
Мэр Днепра Борис Филатов просит министра внутренних дел Арсена Авакова и генерального прокурора Юрия Луценко предоставить ему личную охрану.
Об этом мэр написал на своей странице в Facebook.
По его словам, вчера, 18 октября, возле дома, где он живет, полдня стояли автомобили с киевскими номерами и «ходили непонятные» люди.
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Мэр Днепра сообщил, что ранее на него были совершены сепаратистами три покушения и раздавались личные угрозы со стороны покойного главаря «ДНР» Александра Захарченко.
Филатов отметил, что он «не истерит и не нервничает», но имеет «обостренное чувство опасности».
«У меня есть только две версии слежки: либо это провокация со стороны «правоохранителей», либо подготовка покушения», - написал мэр Днепра.