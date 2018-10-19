цей матеріал доступний українською

Мэр Днепра Филатов заявил, что за ним следят и попросил предоставить ему личную охрану

19:43, 19 октября 2018
Политика
552 0
Филатов отметил, что он «не истерит и не нервничает», но имеет «обостренное чувство опасности» / Фото УНИАН

Мэр Днепра Борис Филатов просит министра внутренних дел Арсена Авакова и генерального прокурора Юрия Луценко предоставить ему личную охрану.

Об этом мэр написал на своей странице в Facebook.

По его словам, вчера, 18 октября, возле дома, где он живет, полдня стояли автомобили с киевскими номерами и «ходили непонятные» люди.

Читайте такжеВ Днепре предложили запретить песни украинских артистов, гастролирующих в РФ

Мэр Днепра сообщил, что ранее на него были совершены сепаратистами три покушения и раздавались личные угрозы со стороны покойного главаря «ДНР» Александра Захарченко.

Филатов отметил, что он «не истерит и не нервничает», но имеет «обостренное чувство опасности».

«У меня есть только две версии слежки: либо это провокация со стороны «правоохранителей», либо подготовка покушения», - написал мэр Днепра.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Филатов#Борис Филатов