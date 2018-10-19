Парубий объяснил важность передачи Андреевской церкви в пользование Константинополю

Он надеется на получение Украинской церковью томоса еще до конца года.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий объяснил значимость решения парламента относительно Андреевской церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью каналу "Рада".

Говоря о принятом на этой неделе законе о пользовании Андреевской церковью, Парубий отметил, что "тот факт, что это решение принято Верховной Радой Украины, демонстрирует вес этого решения, он подчеркивает символичность этого решения".

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"Я считаю, это действительно было решение историческое и важное. Потому что оно показывает, что Украинская церковь, которая получила автокефалию, что она сегодня демонстрирует единство со Вселенским патриархом. И этот, собственно, жест - открытие его представительства и ставропигии в Украине, в Киеве, - это важный жест на сближение со Вселенским патриархом и важный жест возрождения Поместной автокефальной Украинской церкви", - сказал спикер.

На вопрос, получит ли до конца года Украина томос, председатель ВР отметил, что надеется на это.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Верховная Рада Украины приняла закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" (№9208), внесенный президентом Украины. Председатель ВР Андрей Парубий подписал данный закон и направил на подпись президенту.

Законом установлено, что Андреевская церковь, которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.