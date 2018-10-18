В заповеднике "София Киевская" рассказали о судьбе Андреевской церкви после передачи Константинополю

Андреевская церковь остается в собственности государства и в дальнейшем будет находиться на балансе заповедника.

Национальный заповедник «София Киевская» заключит соглашение с представителями Вселенского патриархата о пользовании Андреевской церковью, расположенной в Киеве на Андреевском спуске, 23.

Как сказано в заявлении пресс-службы заповедника, обнародованном в социальной сети Facebook, Андреевская церковь остается в собственности государства и в дальнейшем будет находиться на балансе заповедника. Кроме того, весь штат памятникоохранителей заповедника будет и дальше продолжать свою работу, выполняя требования законодательства по охране памятников.

«С представителями Вселенского патриархата будет заключен договор о пользовании памятником в соответствии с действующим украинским законодательством», - говорится в заявлении.

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Также отмечается, что реставрация Андреевской церкви будет продлена до ее полного завершения, после чего она будет снова открыта для посещений.

«Национальный заповедник «София Киевская» имеет достаточный опыт сотрудничества с представителями церквей разных конфессий (Кирилловская церковь, Теплая София) для того, чтобы обеспечить достойное существование нашей достопримечательности - Андреевской церкви», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 октября, Верховная Рада Украины приняла закон «Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская» (№ 9208), внесенный президентом Украины. Председатель ВР Андрей Парубий подписал данный закон и направил на подпись президенту.

Законом установлено, что Андреевская церковь, которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.