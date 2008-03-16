Прокуратура Киева уже отыграла свою роль в деле Черновецкого

Прокуратура Киева готова сотрудничать с Временной следственной комиссией Верховной Рады по расследованию злоупотреблений столичной власти.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» № 10 (689) 15-21 марта 2008 г. сообщил прокурор Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ.

«Без сомнения, все документы, какие только пожелает и потребует парламентская комиссия, прокуратура предоставит незамедлительно», — заявил он.

Комментируя возможное участие прокуратуры в отстранении от должности столичного мэра, Е.БЛАЖИВСКИЙ отметил, что на этом «позитивная роль прокуратуры закончится».

«Подобное возможно только в случае, если в отношении лица, занимающему тот или иной пост, возбуждено уголовное дело. В отношении ЧЕРНОВЕЦКОГО таких дел нет», — заявил прокурор Киева.

Как сообщал УНИАН, 7 марта Верховная Рада приняла постановление «О создании Временной следственной комиссии ВР Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа».