ВР начала рассмотрение представление на привлечение Вилкула к уголовной ответственности

Соответствующее представление с трибуны Верховной Рады представляет генпрокурор Юрий Луценко.

Верховная Рада Украины начала рассмотрение вопроса о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее представление с трибуны ВР представляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Как сообщал УНИАН, 8 октября Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента признал законным представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Вилкула и направил в ВР заключение, в котором содержатся определенные замечания по качеству представления.

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По данным прокуратуры, Вилкул на должности председателя Днепропетровской ОГА в течение 2011-2012 годов издал распоряжение о незаконном изменении целевого назначения земельных участков общей площадью более 66 га.

На заседании комитета Луценко представил доказательства следствия о незаконной передаче земельных участков в аренду Орджоникидзевскому горно-обогатительному комбинату и предприятию «Арт ленд».

Комитет принял во внимание, что генпрокурор в рамках уголовного производства проведет дополнительную проверку статуса земельных участков, о которых говорится в эпизоде представления в отношении Орджоникидзевского ГОКа. Что касается земель предприятия «Арт ленд», то будет проведена проверка того, не основываются ли озвученные доказательства на показаниях, которые были добыты незаконным путем.

Вилкул и его адвокат Алексей Баганец заявляют, что суд незаконно предоставил разрешение на прослушивание телефона депутата, поскольку на это не было разрешения парламента, поэтому доказательства получены незаконным путем.