Луценко назвал профессионалом своего бывшего адвоката, который теперь защищает Вилкула

Сегодня Александр Вилкул пришел на заседание Регламентного комитета с адвокатом Алексеем Баганцом, который защищал Луценко в ходе уголовного преследования во времена Януковича.

Генеральный прокурор Юрий Луценко хорошо относится к тому факту, что его бывший адвокат Алексей Баганец сейчас защищает народного депутата от фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам на брифинге после заседания регламентного комитета парламента, на котором рассматривалось представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Вилкула.

Так, на вопрос журналистов, как он относится к тому, что адвокатом Вилкула является его бывший защитник, Луценко ответил: «Хорошо отношусь, потому что адвокаты, так же как и врачи, должны обслуживать любого в случае обращения к ним. Господин Баганец очень профессиональный защитник, поэтому я уверен, что и досудебное следствие, и судебное следствие будет проходить под его пристальным взглядом. А значит обеспечит законность принятых решений и досудебного следствия, и судебного».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 октября, Вилкул пришел на заседание регламентного комитета с адвокатом Алексеем Баганцом, который защищал Луценко в ходе уголовного преследования во времена экс-президента Украины Виктора Януковича.

Комитет признал законным представление ГПУ о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Александра Вилкула и направил свое заключение парламенту.