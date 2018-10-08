Регламентный комитет признал законным представление ГПУ на Вилкула и направил заключение в Раду

Комитет принял во внимание, что генпрокурор проведет дополнительную проверку статуса земельных участков, указанных в эпизоде представления об Орджоникидзевском горно-обогатительном комбинате.

Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента признал законным представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула и направил свое заключение парламенту.

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Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя регламентного комитета Павел Пинзеник отметил, что в заключении говорится, что комитет считает законным представление.

«В заключении подробно опишем весь ход обсуждения, а также те оговорки, которые имели место относительно качества этого представления», - сказал он.

Особо будет подчеркиваться, что комитет принял во внимание, что генеральный прокурор в рамках уголовного производства проведет дополнительную проверку статуса земельных участков, указанных в эпизоде представления об Орджоникидзевском горно-обогатительном комбинате. «Что касается земель предприятия «Арт ленд», то будет проведена проверка не базируются ли озвученные доказательства на показаниях, добытых незаконным путем», - отметил Пинзеник.

Так, он констатировал, что к представлению есть замечания, которые будут описаны, и парламенту будет предложен конкретный вывод.