Боевики стягивают тяжелую артиллерию к Станице Луганской – ИС

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.

«Прибывшие ранее в данный район танки (порядка 12 единиц, из них как минимум 2 на данный момент небоеспособны) отведены вглубь позиций боевиков для технического обслуживания. Одновременно в районе поселка Металлист разворачивается единый пункт управления артиллерийским огнем в данном секторе», - пишет Тымчук.

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В то же время, по информации ИС, в районе Стаханова боевики развернули как минимум три новых огневых позиции своей артиллерии.

Тем временем, в Донецке созданы, в качестве элементов единой системы снабжения войск боевиков, три «раздаточных пункта-склада».

«Через них осуществляется снабжение подразделений местных боевиков и российских наемников боеприпасами, запасными частями к бронетехнике и топливом», - сообщает Тымчук.