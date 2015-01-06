Боевики перебрасывают тяжелую артиллерию в район Донецка – Тымчук

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.

«Новые огневые позиции артиллерийских подразделений зафиксированы в районе Яковлевки, Ясиноватой, Спартака, в Петровском районе Донецка. В течении 2-х суток зафиксировано как минимум две маршевые колонны, в составе которых отмечалась как бронетехника, так и артиллерия. Всего зафиксировано до 20 единиц бронетехники (из них 7 танков) и до 6-и орудий ствольной артиллерии», - сообщает Тымчук.

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По информации ИС, боевики продолжают перегруппировку в районе Бахмутской трассы.

«Основная масса техники и вооружения оттянута в глубину боевых порядков. На «переднем крае» в основном остаются наблюдатели и корректировщики огня. Отмечается наличие в данном районе как минимум 3-х минометных батарей и 2-х батарей ствольной артиллерии. Периодически появляется «кочующая» батарея РСЗО», - сообщил Тымчук.