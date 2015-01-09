За ночь боевики более 30 раз из «Градов» и минометов обстреляли силы АТО – штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Незаконные вооруженные формирования, нарушая режим прекращения огня, значительно увеличили количество обстрелов по позициям сил АТО из тяжелого вооружения - минометов, артиллерии в том числе из реактивных систем залпового огня «Град». За ночь боевики 34 раза обстреляли наших военных», - говорится в сообщении.

В частности, из минометов боевики дважды вели огонь по донецкому аэропорту, населенных пунктах Веселое, Тоненькое, Опытное, Марьинка, Авдеевка, Гнутово, Новотошковское, дважды по Красногоровке и трижды по Пескам. Из стрелкового оружия террористы обстреляли наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Никишино, Кряковка и Редкодуб.

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Также в течение ночи боевики 9 раз вели огонь из артиллерии, а еще 5 с БМ-21 «Град».

«Из артиллерийских систем незаконные вооруженные формирования обстреляли населенные пункты Большая Анадоль, Каменка, Октябрьское, дважды Тоненькое и четыре раза Гнутово, а из «Градов» - Павлополь, Райгородка, Октябрьское и дважды Крымское», - сообщает пресс-центр.

Также 8 раз зафиксирован пролет беспилотников в небе над Денежниково, Щербак, Пантелеймоновка, Счастья, Чмыривка, Краматорск и дважды Глинка.

«В целом, за сутки незаконные вооруженные формирования 50 раз обстреляли позиции наших военных», - подытоживает пресс-центр штаба АТО.