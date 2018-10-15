У Медведчука назвали нападение на офис местью за "принципиальную позицию"

В воскресенье члены праворадикальных организаций С14 и "Традиция и порядок" совершили нападение на помещение, которое они называют "офисом Медведчука".

"Украинский выбор" заявляет, что нападение на офис в воскресенье является местью Виктору Медведчуку, "Украинскому выбору" и партии "За життя" за их принципиальную позицию, направленную на установление мира на Донбассе.

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Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье вечером на сайте движения.

"14 октября произошло очередное нападение на офис общественного движения "Украинский выбор ― Право народа" и партии "За життя". Неонацисты из "С14" и "Традиции и порядок" поджигали офис, забрасывали его камнями, выбивали окна и двери", - говорится в тексте.

В движении подчеркнули, что никто из нападавших не был задержан правоохранителями.

"Это нападение является местью Виктору Медведчуку, движению "Украинский выбор ― Право народа" и партии "За життя" за их принципиальную позицию, направленную на установление мира на Донбассе, восстановление территориальной целостности страны, нормализацию отношений с Российской Федерацией и странами СНГ, повышение уровня жизни людей за счет реальных, а не мнимых экономических реформ", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, в воскресенье члены праворадикальных организаций С14 и "Традиция и порядок" совершили нападение на помещение, которое они называют "офисом Медведчука". В полиции сообщили, что на момент прибытия правоохранителей нарушители скрылись.