В Берлине началась встреча Яценюка и Меркель (фото)

В Берлине началась встреча премьер-министра Украины Арсения Яценюка с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель.

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Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, во встрече также принимают участие министр финансов Украины Наталия Яресько, министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Встреча с Меркель началась торжественной церемонией воинских почестей.