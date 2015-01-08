В Берлине началась встреча Яценюка и Меркель (фото)
15:17, 08 января 2015Политика
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Во встрече также принимают участие министр финансов Наталья Яресько, министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус, министр иностранных дел Павел Климкин и председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
В Берлине началась встреча Яценюка и Меркель / Фото УНИАН
В Берлине началась встреча премьер-министра Украины Арсения Яценюка с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель.
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Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, во встрече также принимают участие министр финансов Украины Наталия Яресько, министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Встреча с Меркель началась торжественной церемонией воинских почестей.
Фото УНИАН
Фото УНИАН
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