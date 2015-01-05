Встреча Яценюка и Меркель в Берлине состоится 8 января

8 января премьер-министр Украины Арсений Яценюк встретится в Берлине с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.

Встреча состоится в рамках официального визита Яценюка, который будет проходить 7-8 января по приглашению Меркель.

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Предусматривается, что главы правительств двух стран уделят ключевое внимание вопросам реализации стратегических реформ в Украине, финансово-экономическому положению нашего государства и международной поддержке, сотрудничеству в экономической, инвестиционной и энергетической сферах. Особый приоритет будут иметь вопросы, касающиеся ситуации в Донецкой и Луганской областях и Крыму и противодействия агрессивной политике России.

В рамках визита в ФРГ Яценюк проведет встречи с федеральным президентом Йоахимом Гауком и вице-канцлером, федеральным министром экономики и энергетики Зигмаром Габриелем.

Также запланирована встреча Яценюка с представителями бизнес-кругов Германии.