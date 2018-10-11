Бывший депутат Госдумы назвал следующую жертву Путина

Александру Лукашенко есть о чем беспокоиться, считает Илья Пономарев.

Главной жертвой президента РФ Владимира Путина является сама Российская Федерация, заявил депутат Госдумы 2007-2016 годов Илья Пономарев.

Во время чата в "Главреде" он также ответил на вопрос о том, может ли Беларусь или Казахстан стать следующей жертвой Путина.

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"Необязательно какие-то агрессивные действия могут совершаться по отношению к соседям. После Сирии товарищ вошел во вкус: сейчас это не только Центральная Африка, но и, например, Ливия. Но то, что господину Лукашенко есть, о чем беспокоиться, это и ему самому очевидно", - подчеркнул Пономарев.

Как сообщал УНИАН, ранее российский журналист Александр Сотник рассказал, куда Путин может направить танки. Он считает, что президент РФ может куда-нибудь двинуть их, в частности, в сторону столицы Беларуси Минска.