Пропагандисты Путина пожаловались на украинцев: обидели гимном - Порошенко (видео)

По словам президента, российских журналистов оскорбил гимн Украины.

Президент Петр Порошенко рассказал, как в Страбурге российских журналистов обидело исполнение украинской делегацией национального гимна.

Об этом он сказал 11 октября, выступая перед военными в Староконстантинове Хмельницкой области, где глава государства инспектирует военные учения "Чистое небо – 2018", передает "Украинская правда".

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"Приятно, что за 4 года мы сформировали другую страну и другую армию, которая по-другому поет гимн" - сказал президент, говоря о приближении праздника Дня защитника Украины.

"Мы это увидели в Страсбурге, когда ПАСЕ продлила санкции против РФ. Единственным ответом на провокационные вопросы фейкового канала был украинский гимн, который спели наши депутаты. "Журналисты" России сказали, что мы их своим гимном обидели. Это правильное восприятие нашего гимна и правильная реакция для страны-агрессора", - заявил Порошенко.

Как сообщалось, Парламентская ассамблея Совета Европы 9 октября отказалась менять санкционные правила для России и отложила решение этого вопроса на следующий год.

В кулуарах ПАСЕ журналистка телеканала "Россия-1" пыталась взять интервью у членов украинской делегации, а в ответ услышала гимн Украины.