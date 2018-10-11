С 9 по 11 октября в Стамбуле проходит заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором могут утвердить томос об автокефалии Украинской православной церкви.

В Кремле выступили против возможного решения об автокефалии Украинской православной церкви.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность принятия Синодом Константинопольского патриархата решения об автокефалии украинской церкви.

«Вы знаете позицию Русской православной церкви относительно этого вопроса, и, безусловно, мы не хотели бы, чтобы принимались какие-то шаги, которые ведут к глубокому расколу в мире православия», - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, с 9 по 11 октября в Стамбуле проходит заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором могут утвердить томос об автокефалии Украинской православной церкви. Заседание проходит за закрытыми дверями, а его повестка дня официально не сообщается.

Справка УНИАН. 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.