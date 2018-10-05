МИД требует от России допустить к Сенцову консула и врачей

Также в ведомстве требуют освободить украинского режиссера.

Министерство иностранных дел Украины требует от властей Российской Федерации допустить консула к незаконно осужденному украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который по сообщениям 6 октября должен прекратить голодовку.

Об этом спикер МИД Украины Марьяна Беца сообщила в микроблоге Twitter.

«Как тяжело читать письма Олега Сенцова... Состояние критическое. Требуем от РФ допустить украинского консула и врачей. Требуем его освобождения», - написала дипломат.

Кроме того, министерство иностранных дел Украины направило ноту властям Российской Федерации с требованием допустить к Сенцову украинских и международных врачей.

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«Только что прислали РФ очередную ноту с требованием допустить украинских и международных врачей к Сенцову для независимого обследования. Должны спасти Олега», - подчеркнула дипломат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 октября, заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России генерал-лейтенант Валерий Максименко заявил, что Сенцов прекратил голодовку.

Позже адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что Сенцов прекратит голодовку 6 октября, и обнародовал письмо политзаключенного.