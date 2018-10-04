В Польше заявили, что отношения с Венгрией не должны влиять на сотрудничество Украины с НАТО и ЕС

Глава Бюро национальной безопасности Республики Польша Павел Солох прокомментировал блокирование Венгрией участия представителей Украины в мероприятиях Североатлантического альянса.

Руководитель Бюро национальной безопасности Республики Польша Павел Солох заявляет, что напряжение в отношениях между Украиной и Венгрией не должно влиять на развитие сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора (НАТО) и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Солох сказал на совместной пресс-конференции в Киеве с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым.

"Относительно ситуации между Венгрией и Украиной: мы заинтересованы в том, чтобы это напряжение не влияло на сотрудничество Украины с НАТО, Европейским Союзом", - подчеркнул Солох.

Отдельно он отметил, что на следующем заседании Совета НАТО-Россия вопрос агрессии РФ против Украины будет единственным, который будет рассматриваться на повестке дня.

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Как сообщал УНИАН, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

Кроме того, после ситуации с тайной раздачей украинцам венгерских паспортов министр иностранных дел Павел Климкин заявил, Украина может выслать венгерского консула из Берегово и не отступится от реализации проукраинской политики на Закарпатье.

В свою очередь Сийярто угрожал, что прибегнет к новым мерам по препятствию европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Сегодня, 4 октября, консул Венгрии в городе Берегово был объявлен персоной нон грата. Он должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов. В ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула в Будапеште.