Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

За это решение проголосовали 245 народных депутатов.

Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№ 9153), которым продлила действие этого закона до 31 декабря 2019 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 245 народных депутатов из 365 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что, согласно закону "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", временно, со дня вступления в силу с учетом положений закона "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на срок до 31 декабря 2019 года включительно вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселка, села, определяемые решением Верховной Рады.

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Принятый закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 6 октября 2017 года Верховная Рада приняла президентский закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", которым еще на год была продлена сила закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ", принятого в 2014 году.

15 сентября 2018 года специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер подчеркнул, что продление действия закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе будет способствовать сохранению санкций ЕС против России.

2 октября президент Украины Петр Порошенко обратился в Верховную Раду с просьбой до 31 декабря 2019 года продлить действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", срок действия которого истекает 10 октября 2018 года.

Сегодня, 4 октября, народных депутатов призвал продлить действие закона министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, это нужно для консолидации международной коалиции вокруг Украины.