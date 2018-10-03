Климкин предлагает обсудить вопрос двойного гражданства в Украине

При этом вопрос двойного украинско-российского гражданства, по мнению министра, должен рассматриваться отдельно.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что в Украине назрела необходимость дискуссии по вопросу двойного гражданства.

Об этом он заявил в своей статье, сообщает "Европейская правда".

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"Все мы прекрасно понимаем, что в Украине десятки или сотни тысяч людей имеют паспорта соседних стран. И это не только этнические венгры. Думаю, следует провести дискуссию об отношении государства к этой многочисленной группе соотечественников", - подчеркивает он.

Климкин считает, что можно найти решение, которое не навредит людям с двойным гражданством, а, наоборот, освободит их от необходимости скрывать его.

"Дискуссию не для того, чтобы ухудшить их положение или заклеймить их как предателей, а для того, чтобы разумно решить правовую и не только коллизию", - говорит министр.

Он подчеркивает, что в условиях агрессии России против Украины проблема двойного украинско-российского гражданства должна рассматриваться отдельно.

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"Я лично считаю его принципиально неприемлемым. Собственно говоря, само решение о едином гражданстве в Украине было когда-то принято, прежде всего, как предохранитель против возможного влияния России на только что провозглашенную независимую Украину. Сегодня же, когда Москва ведет против нас вооруженную агрессию, такая мотивация нивелируется: если Украина и захочет рассмотреть возможность ограниченного применения двойного гражданства, то это в принципе не должно касаться России", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, недавно в интернете появилось видео того, как украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывают текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призывает их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Климкин заявил, что предоставление венгерского гражданства противоречит Венской конвенции о консульских сношениях. По его словам, Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов. Также Климкин намекнул, что Украина может выслать венгерского консула из Берегово и не отступится от реализации проукраинской политики на Закарпатье.

В свою очередь его венгерский коллега Петер Сийярто высказался с угрозами прибегнуть к новым мерам по препятствованию европейской и евроатлантической интеграции Украины.