Украина дает Венгрии еще два дня на отзыв генконсула из Берегово

Глава МИД предупредил, что если Венгрия сама не отзовет своего консула, то Украина его выдворит.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина дает Венгрии еще два дня, до среды, 3 октября, на отзыв венгерского генерального консула из Берегово, который раздавал венгерское гражданство гражданам Украины на Закарпатье.

Об этом Климкин сказал в интервью крымскотатарскому каналу ATR. Глава МИД напомнил о своей встрече на прошлой неделе с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Нью-Йорке.

"Я ему сказал, есть только две опции. Первая, вы его сами отзываете в течение нескольких дней, я могу дать вам такую опцию, все же Венгрия - не Россия. Или мы ждем несколько дней как люди вежливые, но в то же время очень жесткие и последовательные, и потом его соответственно высылаем. Мы подождем условно еще два дня, до среды, и если не будет венгерского решения, конечно, начнем свое", - заявил Климкин.

Читайте такжеСША требуют от Венгрии не использовать НАТО для шантажа Украины

Как сообщал УНИАН, недавно в интернете появилось видео того, как украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывают текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призывает их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Климкин заявил, что предоставление венгерского гражданства противоречит Венской конвенции о консульских сношениях. По его словам, Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов. Также Климкин намекнул, что Украина может выслать венгерского консула из Берегово и не отступится от реализации проукраинской политики на Закарпатье.

В свою очередь его венгерский коллега Петер Сийярто высказался с угрозами прибегнуть к новым мерам по препятствованию европейской и евроатлантической интеграции Украины.