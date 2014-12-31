Президент создал делегацию для переговоров о нарушении Россией обязательств
18:08, 31 декабря 2014Политика
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Пресс-служба главы государства не уточняет, о каких именно нарушениях обязательств идет речь
REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко сегодня подписал указ о делегации Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией относительно нарушения ею своих обязательств по международным договорам Украины.
Об этом сообщается на официальном сайте президента.
Пресс-служба главы государства не уточняет, о каких именно нарушениях обязательств идет речь.
На сайте президента указ пока не опубликован.
Также пока не известно, кто именно вошел в официальную делегацию Украины.
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Как сообщал УНИАН, сегодня Порошенко подписал закон о капитализации и реструктуризации банков.
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