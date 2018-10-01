Адвокат Януковича рассказал о встрече в РФ с президентом-беглецом и гонорарах от "легитимного"

Он также отметил, что верит в невиновность своего клиента.

Адвокат президента-беглеца Виктора Януковича Виталий Сердюк рассказал, как происходят встречи с его клиентом в России.

Об этом он рассказал в комментарии изданию ТһеБабель.

"Места встречи готовит служба безопасности Януковича. Это не квартиры, а офисные помещения. В большинстве случаев разные", - заявил Сердюк.

По его словам, ранее они встречались в Ростове, но туда ехать минимум два дня, поэтому теперь проводят встречи в Москве. На сами встречи не берут с собой средства связи, хотя их уже и перестали обыскивать. Кто же занимается охраной Януковича, адвокат ответить не смог. "Я не спрашивал паспорта", - подчеркивает он.

Сердюк отмечает, что иногда называет президента-беглеца "Фёдоровичем", однако на встречах исключительно обращается к нему по имени-отчеству. Кроме этого, он также категорически отвергает критику в отношении своего клиента.

"Когда долго работаешь в уголовном процессе, начинаешь чувствовать, искренний ли человек. Да, я ему верю", - заключает адвокат.

Также Сердюк рассказал, что средства от своего клиента компания "Авера Лекса" получает наличными из России. В прошлом году гонорар от Януковича составил пятую часть всего их бюджета. Сердюк утверждает, что дело Януковича у него отнюдь не единственное и у фирмы есть еще клиенты, хотя и признается, что с его появлением компания несет репутационные потери.

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Однако адвокат назвал Януковича "хорошим клиентом" и рассказал, что деньги компании привозят из РФ наличными.

"Деньги везут наличными из России, поскольку счета Виктора и Александра Януковичей заблокированы. Размер ежемесячного платежа абсолютно соответствует сумме, которую можно ввозить в Украину без декларирования. Это до десяти тысяч евро на одного человека. Наличные средства мы получаем не лично от клиента, а от помощников. Сумма зафиксирована в дополнительном соглашении к договору. Не думайте, это не сумки денег", — рассказывает Виталий Сердюк.

Сколько именно людей ежемесячно ездят за деньгами в Россию Сердюк говорить не захотел.

"Сразу после того, как деньги попадают к нам на эту сумму выписывается расчетно-кассовый ордер, и мы ее вносим в банк. Бывали случаи, когда банки не хотели деньги брать, поскольку в платежке указан Янукович. Мы принципиально работаем по закону", - добавил он

Также Сердюк настаивает, что после дела Януковича хочет работать адвокатом. Его не привлекают ни государственная служба, ни кресло депутата. Он уверен, что изменить ситуацию в Украине и вернуть мир на Донбасс может только Виктор Янукович.

Виктор Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения государственной границы Украины и ведении агрессивной войны. Также суд рассматривает дело относительно причастности Януковича и его приспешников к расстрелам на Майдане зимой 2014 года.

Напомним, Оболонский районный суд Киева вызывает беглеца Виктора Януковича для выступления с последним словом по делу о государственной измене. При этом председательствующий судья Владислав Девятко уточнил, что подсудимый должен был выступить со своей последней речью перед заявлениями защитников, но не сделал этого, хотя суд неоднократно вызывал его и через СМИ, и письмами на все известные адреса, в частности в России.