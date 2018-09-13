Госадвокат Януковича под крики двух других его защитников попросил суд оправдать подзащитного

Адвокат Юрий Рябовол закончил читать свою речь в рамках судебных прений, в которой попросил оправдать экс-президента Виктора Януковича в связи с недоказанностью его вины.

Государственный адвокат Юрий Рябовол попросил суд оправдать экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорилось в речи Рябовола в рамках прений в Оболонском райсуде Киева.

Несмотря на возгласы с претензиями адвокатов по договору Александра Горошинского и Александра Байдыка Рябовол все же дочитал речь, в которой попросил суд оправдать Януковича в связи с тем, что следствие не доказало его вину.

Вместе с тем Горошинский и Байдык продолжили обвинять Рябовола в том, что он работает на сторону обвинения.

После этого суд предоставил время для прений Горошинскому и Байдыку. Однако эти адвокаты заявили, что им нужно подготовиться к выступлениям, и судья объявил 15-минутный перерыв.

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Как сообщал УНИАН, сегодня на заседание Оболонского райсуда Киева вместо адвокатов по договору, большинство из которых защищали Януковича с начала судебного процесса, явился адвокат Горошинский, известный тем, что защищает интересы экс-"беркутовцев" по делу о массовых расстрелах участников Революции достоинства 20 февраля 2014 года.

Он заявил, что адвокаты объединения Aver Lex, которые работают по договору, вышли из уголовного дела против Януковича. По словам Горошинского, эти адвокаты боятся расправы со стороны генерального прокурора Юрия Луценко.

Позже в зал зашел еще один адвокат, который защищает Януковича на платной основе - Байдык и который недавно вступил в дело.

Байдык и Горошинский обвинили Рябовола в том, что он работает на стороне обвинения и мешали ему произносить речь. Все три адвокаты какое-то время говорили одновременно.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 111, ч.5 ст.27, ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года Коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.

16 августа на судебных прениях прокуроры попросили назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.